Torino, la rassegna stampa di oggi 6 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come il Toro si prepari alla prossima stagione: i piani di calciomercato. Poi, le parole di Rincon che si schiera per non tornare in campo.

Tuttosport: Torna Cerri tra Petagna e Pinamonti

Sono gli attaccanti più caldi per prendere il posto di Zaza che ha deluso e lascerà il Toro: per lui in pole il Sassuolo

Casting: anche Pobega

Per il centrocampo non solo Bonaventura e Gagliardini. Difesa: proposto l’argentino Amione

La Stampa: Rincon guida il fronte del no: “Una mancanza di rispetto pensare di tornare in campo”

“Capisco che ci siano gli interessi dei club, ma riprenderemo solo quando ci saranno le condizioni

