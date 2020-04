Torino, la rassegna stampa di oggi 7 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Longo chiede a Belotti di restare e sprona il Toro. Millico e Edera in particolare

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Toro, il futuro è Belotti”

Longo: a me il Gallo. Millico, ascoltami!

Amione: avanti tutta. Il colpo di scena? Intrigo di gennaio

Confermato: Toro in azione per prenotare l’acquisto del centrale. Retroscena: che lotta col Genoa 3 mesi fa! Depistaggi e dispetti

La Stampa: “Il Toro dovrà ripartire dal suo dna. Belotti è unico”

Longo. L’allenatore del Torino da casa inserisce gli allenamenti di gruppo

CronacaQui: Longo e la Serie A: “Azzardato oggi parlare di ripresa”

La Repubblica: Longo: “Scommetto su Millico: ha i numeri per diventare un grande”

La Gazzetta dello Sport: Edera, la risorsa del Toro: in rampa di lancio il “figlio” di Longo

Il tecnico ha condiviso con Simone Scudetto e Supercoppa Primavera. Importanti pure Benedetti e Mihajlovic

Corriere Torino: “Torneremo Toro”

Longo non molla e allena dalla quarantena: “Ma parlare di calcio oggi è difficile”