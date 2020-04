Torino, la rassegna stampa di oggi 8 aprile 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: nodo Belotti, il futuro del bomber è da scoprire. Il Toro pensa anche ai senatori

La rassegna stampa di oggi sul Torino si concentra sul futuro del Toro, partendo dal calciomercato. Il primo nodo da sciogliere resta Belotti: il Gallo è parte del progetto, ma deve essere convinto a rimanere.

Tuttosport: Belotti non si tocca: ecco perché

I gol ma non solo: per i tifosi feriti e i valori morali

La sapete l’ultima? Longo in chat spiega persino le tattiche!

Nuovo retroscena sul lavoro da casa: inviati ai giocatori filmati di partite e allenamenti al Fila. Poi il tecnico fa l’esame a tutti

CronacaQui: Belotti e Zaza, futuro incerto. L’attacco Toro resta un rebus

La scorsa estate anche la Fiorentina era andata a caccia del Gallo

La Gazzetta dello Sport: Da Belotti a Sirigu, Ansaldi e Nkoulou. Il Toro del futuro a sette senatori

Con De Silvestri, Lukic e Rincon nasce il blocco che trasferirà una forte identità

Corriere Torino: Juve-Toro, il derby della continuità

Negli ultimi cinque anni soltanto il Napoli ha schierato meno giocatori delle due squadre torinesi