Torino, la rassegna stampa di oggi 6 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta delle possibili mosse di calciomercato che possono riguardare il Toro: con Izzo che piace molto all’Inter. Poi, il programma di lavoro dei prossimi giorni.

Tuttosport: Per Conte e Raiola Pinamonti al Toro con Izzo all’Inter

Il napoletano in lizza per la difesa a 3 nerazzurra: Cairo non lo definisce più incedibile ma vuole 30 milioni. Nella trattativa torna in ballo l’attaccante ora in prestito al Genoa, gradito a Longo che lo ha avuto a Frosinone

Dagli esami del sangue a due amichevoli al Fila

Retroscena: controlli medici iniziati subito a febbraio, sanificati gli ambienti del Filadelfia. Longo, superlavoro per tutti: domani doppio test con Gozzano e Alessandria. Ecco perché

CronacaQui: Calci piazzati e minuti finali. Longo e i difetti della difesa

Punto di forza lo scorso anno, la retroguardia è il tallone d’Achille