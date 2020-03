Torino, la rassegna stampa di oggi 7 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Parigini racconta il suo addio al Toro, Longo invece programma due amichevoli in un giorno

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta le lacrime di Parigini per l’addio al Toro e il lavoro di Moreno Longo, che ha programmato due amichevoli in un giorno per tenere attiva la squadra.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Toro, 2 amichevoli della verità

Sembra incredibile, però mai come oggi serve vincere bene!

“Fatto fuori: ecco perché”

Le verità di Parigini: “Ho rifiutato il rinnovo e sono stato emarginato: che pianti! Poi la cessione”

La Stampa: Due allenamenti condivisi per ritrovare la forma e testare le partite senza tifo

Oggi il Toro gioca con due formazioni di Serie C, il Gozzano e l’Alessandria

CronacaQui: Udinese, Parma e Cagliari. Toro, nove giorni di fuoco

A riposo nel fine settimana, Longo prepara la tabella salvezza

La Gazzetta dello Sport: Meité prova a uscire dal tunnel. Al Torino serve il suo vero gigante

Allenamenti specifici e discorsi motivazionali: Longo spinge sul rilancio del francese, da sei mesi scivolato nell’anonimato

Corriere Torino: Il futuro del Toro

Il talento di Millico è un tesoro per il club granata e per Longo che crede nei giovani. Ma ora è il numero 22 che deve dimostrare qualcosa nel gruppo