De Luca in gol con l’Entella. Solo panchina per Boyé

Talenti granata in tour / I giocatori del Torino in prestito impegnati in Serie B e Championship: segna Manuel De Luca, bene Segre

Domenica di pausa dal calcio per tutti, ma non per Serie B e Championship. Tra Italia e Inghilterra, per alcuni dei giocatori in prestito dal Torino, è stata una consueta giornata di campionato. Non molto fortunata, a dire il vero, se non altro perché in campo ci sono andati in pochi. Lo ha fatto con profitto Manuel De Luca, che con il suo gol nel finale ha sancito la vittoria per 3-1 del suo Entella a Cittadella. E lo ha fatto anche Jacopo Segre, tornando ai livelli a cui aveva abituato nel pari esterno contro il Pescara. Solo panchina, invece, per Boyé nel Reading.

I giocatori del Torino in prestito in Serie B

Pallone ricevuto sul filo del fuorigioco, corsa verso la porta e destro a incrociare: il 3-1 della Virtus Entella arriva con una giocata da bomber di Manuel De Luca, a cui bastano otto minuti in campo per incidere. Dopo la prova incolore contro la capolista Benevento, Segre rialza la testa e all’Adriatico torna il faro del centrocampo clivense: novanta minuti di ordine. Venti giri di lancetta, invece, per Leonardo Candellone, che subentra nella vittoria del Pordenone sulla Cremonese. Panchina per il rientrante Fiordaliso.

Erik Ferigra (Ascoli) / Minuti giocati: – (Tot. 289). Presenze: 5 (Campionato: 3, Coppa Italia: 2). Gol: 0

Jacopo Segre (Chievo) / Minuti giocati: 90 (Tot. 1.539). Presenze: 19 (Campionato: 19). Gol: 2

Manuel De Luca (Entella) / Minuti giocati: 8 (Tot. 626). Presenze: 11 (Campionato: 11), Gol: 2

Alessandro Fiordaliso (Venezia) / Minuti giocati: – (Tot. 1.461). Presenze: 17 (Campionato: 15, Coppa Italia: 2). Gol: 0

Ben Lhassine Kone (Cosenza) / Minuti giocati: – (Tot. 145). Presenze: 4 (Campionato: 3, Coppa Italia: 1). Gol: 0

Leonardo Candellone (Pordenone) / Minuti giocati: 20 (Tot. 773). Presenze: 17 (Campionato: 16, Coppa Italia: 1) Gol: 0

I giocatori del Toro in prestito all’estero

Damascan e Milinkovic-Savic torneranno in campo, rispettivamente con Fortuna Sittard e Standard Liegi, solo nella seconda metà di gennaio. Non si è fermata invece la Championship inglese. Il Reading ha battuto in trasferta il Preston, ma Boyé è rimasto a guardare in panchina.

Lucas Boyé (FC Reading) / Minuti giocati: – (Tot. 719). Presenze: 20 (Championship: 17, EFL Cup: 3). Gol: 1