Rauti entra e segna: primo gol tra i professionisti nella gara d’esordio col Monza

Esordio in campionato fortunato per Rauti, dopo l’amichevole col Werder Brema: ingresso in campo e gol dopo pochi secondi contro il Novara

Non poteva chiedere un esordio migliore in Serie C Nicola Rauti, approdato da poco alla corte di Brocchi. Arrivato al Monza il 3 gennaio con la formula del prestito secco, il giovane attaccante di proprietà del Torino ha avuto modo di avere un primo assaggio di quanto lo attende, nell’amichevole di lusso contro il Werder Brema, club che milita in Bundensliga e che si trova attualmente in 17^ posizione. Si è però poi subito messo in luce anche in campionato, trovando la prima rete con la maglia dei brianzoli pochi secondi dopo l’entrata in campo nella sfida con il Novara. Un primo passo per farsi notare dal tecnico biancorosso, che potrebbe dargli lo spazio e la continuità che cerca. Il Toro intanto monitora il giovane, tra i più promettenti del settore giovanile.

Esordio in campionato col botto per Rauti

Buona anche la prima in campionato per il giovane attaccante granata, che ha realizzato una rete lampo contro il Novara. Dopo l’ottima prestazione nell’amichevole giocata durante l’Epifania, Nicola Rauti aveva già dato prova del proprio valore. La sfida si era conclusa con un 2-2, con l’attaccante di proprietà del Torino che non era riuscito a trovare il gol. Questa volta però, l’epilogo è stato differente: la rete è arrivata nell’immediato, su assist di Rigoni in contropiede ed ha chiuso definitivamente i conti. Un 3-0 che prolunga la scia positiva del club lombardo, attualmente in vetta a 49 punti, con 15 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta.