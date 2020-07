Serie A, le designazioni arbitrali della 31^ giornata di campionato

Sono stati designati gli arbitri della dodicesima giornata di ritorno di Serie A. Lecce-Lazio a Maresca. Guida invece per Milan-Juventus

Sono state rese note le designazioni della 31^ giornata di campionato, che si aprirà con Lecce-Lazio, in programma per martedì 7 luglio alle ore 19.30. Per la sfida tra i salentini e le Aquile, è stato scelto Maresca, fischietto di Napoli, reduce dal derby della Mole. Il Var è stato affidato invece ad Abisso. Milan-Juventus invece sarà diretta da Guida, con Carbone e Longo a coadiuvare il fischietto di Torre Annunziata, con La Penna come quarto uomo e Giacomelli al VAR. Di seguito le designazioni arbitrali.

Serie A: gli arbitri della 31^ giornata

LECCE – LAZIO Martedì 07/07 h. 19.30

MARESCA

COSTANZO – VIVENZI

IV: ILLUZZI

VAR: ABISSO

AVAR: FIORITO

MILAN – JUVENTUS Martedì 07/07 h. 21.45

GUIDA

CARBONE – LONGO

IV: LA PENNA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: MELI