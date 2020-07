Inter, infortunio muscolare per Barella: salta il Toro

Nicolò Barella non ci sarà contro il Torino nella sfida di lunedì. L’Inter ha comunicato gli esiti degli esami: confermato un risentimento muscolare

Barella salterà il Toro. Il centrocampista dell’Inter non sarà presente nella sfida contro i granata in programma lunedì 13 luglio alle ore 21.45. Il club nerazzurro ha comunicato gli esiti degli esami effettuati in seguito ad un infortunio. “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami strumentali, dopo il risentimento muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione per la gara contro il Bologna. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana.“, questo il comunicato ufficiale, che fa presagire tempi di recupero non troppo brevi. L’ex Cagliari, assente contro i rossoblù e che non ci sarà neanche contro il Verona, potrebbe saltare anche la sfida con la Spal.