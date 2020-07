Brescia, Balotelli torna ad allenarsi coi compagni in vista del Toro

Brescia, Mario Balotelli torna ad allenarsi con i compagni, dopo un periodo di isolamento causato da diatribe con la società

Brutte notizie per il Torino di Longo, che mercoledì affronterà il Brescia di Lopez. Questa mattina è infatti tornato Mario Balotelli che, dopo le diatribe avute con la società, aveva smesso di allenarsi assieme ai compagni. La seduta di questa mattina ha infatti visto presenziare anche l’attaccante biancazzurro per un’ora e mezza, dopo un periodo di lavoro individuale lontano dal resto della squadra. I Leoni, reduci dalla vittoria contro il Veorna, sono pronti perciò a reintegrarlo con il Torino, dopo 4 mancate convocazioni.

Balotelli-Brescia, una lite che costa caro

Un lieto fine mancato, quello tra l’attaccante e il club lombardo. Le due parti sono arrivate ai ferri corti dopo accuse reciproche, sfociate poi in una denuncia da parte di Balotelli, dopo il mancato risarcimento di 400.000 euro richiesto. Il presidente Cellino ha dat il via alle pratiche per liberarsi del giocatore, notificando infine la recessione del contratto all’ex Milan. Il futuro del giocatore è infatti lontano dalle fila biancazzurre ed alcune voci lo vedrebbero intenzionato ad andare in Argentina. Potrebbe però essere impiegato con il Toro dopo il ritorno in gruppo.