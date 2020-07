Giudice sportivo, i giocatori squalificati della 30^ giornata di Serie A

Il giallo rimediato contro la Juve costa una giornata di squalifica ad Armando Izzo che non sarà in campo nella sfida contro il Brescia

Nella sfida di mercoledì contro il Brescia il Torino dovrà fare a meno di Armando Izzo che, già diffidato, nel derby della Mole contro la Juventus è incappato nella quinta ammonizione stagionale. Un giallo che, come decretato dal Giudice sportivo nel suo referto relativo alle sfide della 30^ giornata di Serie A, gli vale dunque un turno di squalifica. Tra gli altri granata, restano in diffida e quindi a rischio squalifica Lukic, Sirigu, Zaza e Rincon. Per restare in tema derby, tra le fila della Juventus saranno De Ligt e Dybala a saltare la prossima sfida contro il Milan. Di seguito le decisioni del Giudice sportivo relative ai match del 30° turno del campionato di Serie A 2019/2020.

Giudice sportivo, gli squalificati della 30^ giornata di Serie A

Calciatori non espulsi

Una giornata a: De Ligt (Juventus), Duricic (Sassuolo), Dybala (Juventus) Izzo (Torino), Tachtsidis (Lecce)