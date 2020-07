Serie A, programma della 30^ giornata del campionato 19-20

La presentazione della 30^ giornata del campionato di Serie A / Non solo il derby: occhi puntati anche su Lazio-Milan e Napoli-Roma

Sarà una giornata ricca di incontri interessanti la 30^ del campionato di Serie A. A partire dalla sfida che aprirà ufficialmente il turno: quella tra la Juventus e il Torino, in programma alle 17:15 in casa dei banconeri. Da un lato, gli uomini di Sarri vorranno confermare ancora una volta il primato in classifica mantenedo le distanze dalla Lazio, che insegue a 4 lunghezze. Dall’altro, Belotti e compagni devono assolutamente cercare di portare a casa il risultato per staccarsi dalla zona rossa e cancellare le due sconfitte consecutive contro Cagliari e Lazio. Alle 19:30, invece, sarà il turno del Lecce che andrà ala ricerca di punti salvezza affrontando in trasferta il Sassuolo. Infine, a chiudere la serata di sabato (ore 21:45) ci penserà proprio la Lazio di cui si parlava poc’anzi. I biancocelesti dovranno obbligatoriamente vincere all’Olimpico contro il Milan, reduce dal pareggio con la Spal, se vogliono sperare ancora di agguantare il primo posto e sfruttare un eventuale passo falso della Juventus nel derby.

Serie A, le sfide della domenica

La domenica calcistica si aprirà con la sfida delle 17:15 tra Inter e Bolgona, una sfida tra i neroazzurri reduci dalla vittoria per 6-0 contro il Brescia e i rossoblu che invece hanno pareggiato contro il Cagliari. Alle 19:30, poi, saranno ben 5 i campi protagonisti. Il Brescia dovrà cercare in ogni modo di rialzare la testa in classifica e per farlo ha bisogno dei tre punti contro il Verona mentre il Cagliari, ormai tranquillo, dovrà affrontare l’ardua sfida contro l’Atalanta, ormai non più sorpresa ma certezza del nostro campionato.

In zona salvezza, poi, sarà scontro diretto tra Sampdoria e Spal, separate da ben 10 lunghezze ma entrambe ancora pienamente invischiate nel rischio retrocessione. Così come l’altra formazione ligure: il Genoa, infatti, tallonano proprio la Samp a soli 3 punti di distanza e saranno impegnati nella sfida esterna contro l’Udinese mentre la Fiorentina sarà ospite del Parma. Infine, a chiudere non solo la domenica ma l’intera 30^ giornata di Serie A ci penseranno Napoli e Roma che si affronteranno alle 21:45 sul campo del San Paolo in una sfida che, in caso di vittoria, permetterebbe ai partenopei di agganciare proprio i giallorossi al 5° posto in classifica.

Roberto Gagliardini, Inter