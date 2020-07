Juve-Toro, i precedenti: nessuna vittoria all’Allianz Stadium per i granata

I precedenti di Juventus-Torino / Solo 17 vittorie totali del Torino in casa Juve, ma nessuna allo Stadium. L’ultima volta un pareggio targato Lukic-CR7

La partita più attesa dell’anno si avvicina. É infatti ora del derby della Mole per la città di Torino, che si prepara a vedere la fazione bianconera sfidare quella granata tra le mura dell’Allianz Stadium. Sarà una sfida difficile per Longo ed i suoi, reduci da due sconfitte consecutive contro Cagliari e Lazio. Diversa è invece la situazione della Juventus: i bianconeri vantano 3 vittorie di fila dal ritorno in campo dopo il lockdown. Inoltre, i precedenti favoriscono i padroni di casa: nel nuovo stadio bianconero, su 7 sfide disputate, ben 5 sono state vinte dalla Juve, con le altre due terminate in pareggio. Il Toro dovrà fare l’impresa cercando di sfatare il tabù Allianz Stadium, dove non ha ancora rimediato vittorie. Più in generale, su 77 match giocati tra le mura bianconere, sono 40 le vittorie rimediate dai padroni di casa, contro le 17 del Toro. 20 invece i pareggi, l’ultimo dei quali rimediato nella scorsa stagione.

Juventus-Torino, nel 1952 la partita con il maggior numero di gol bianconeri

Una delle partite dal risultato peggiore per il Toro è sicurametne il derby del 20 aprile 1952, disputatosi al Comunale alle ore 16.00. Uno 0-0 nella sfida di andata, completamente stravolto nella gara di ritorno con la goleada dei bianconeri. Comincia tutto con una rete di John Hansen al 10′, che replica poi nel finale. I padroni di casa arrivano da una sfida a reti inviolate contro la Lucchese, mentre il Toro da una vittoria per 5-2 contro la Triestina. I bianconeri ci mettono poco a rifarsi: al 17′ arriva il raddoppio targato Karl Hansen, con la prima metà di gioco che si chiude sul 3-0 (rete di Vivolo). I granata non riescono ad entrare in partita e nella seconda parte della partita, arriva la stoccata: dopo la rete di Boniperti al 64′, John Hansen mette a segno il gol che gli vale una doppietta ed il 5-0 bianconero. Poco dopo anche la mezz’ala juventina si ripete, chiudendo definitivamente i conti.

Juventus-Torino, nel 2012 il derby del rosso diretto a Glik

Anche il primo precedente all’Allianz Stadium, inaugurato nel 2011, non sorride al Torino. Si tratta del 3-0 con la famosa espulsione di Glik a causa dell’intervento falloso commesso ai danni di Giaccherini. Un match turbolento, giocato nel gelido dicembre del 2012. Il Toro, reduce da un un pareggio contro la Fiorentina, si reca all’allora Juventus Stadium per la partita più attesa dal popolo granata. Ad attenderlo, la Juve di Antonio Conte. Dopo un tentativo di Meggiorini con la palla che esce di poco ed uno di Pogba sul fronte opposto, arriva il rosso diretto per Glik, che costerà caro ai granata. Al 41′, arriva poi il rigore a favore della squadra di casa, sbagliato però da Pirlo, che calcia alto. Nel secondo tempo, i bianconeri sfruttano la superiorità numerica ed arriva il primo gol del Principino al 57′. Dieci minuti dopo, Giovinco porta al raddoppio, con la partita che viene definitivamente chiusa sul 3-0, targato sempre Marchisio.

Juventus-Torino, l’ultimo precedente: 1-1 targato Lukic-Ronaldo

Negli ultimi anni, i granata sono riusciti a migliorare il rendimento nei derby della Mole per quanto riguarda le sfide in campionato. Sono infatti arrivati una vittoria e due pareggi, l’ultimo dei quali proprio nell’ultima sfida disputata all’Allianz Stadium. Il 3 maggio 2019, alla 35a giornata giornata di campionato, i granata sono in lotta per l’Europa League, con i bianconeri che hanno già in tasca lo scudetto ed un posto in Champions.

É Lukic ad aprire le danze, rubando palla a Pjanic e calciando poi in porta con un destro a giro, realizzando così il suo primo gol in Serie A. Il primo tempo si chiude con un assedio bianconero, che prosegue nella seconda metà di gioco. C’è un guizzo di Aina che lo interrompe, ma al 70′ arriva il pareggio di Cristiano Ronaldo di testa. La sfida termina per 1-1.

Lukic e Berenguer esultano al derby Juventus-Torino, Torino Fc (ph: Campo)