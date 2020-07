Juventus-Torino, arbitra Maresca. Al Var c’è Irrati

Le designazioni per la 30a giornata di Serie A vedono Maresca per il derby. Sassuolo-Lecce sarà diretta da Massa, mentre Lazio-Milan da Calvarese

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 30a giornata di Serie A, che si aprirà con il derby tra Juventus e Torino. A seguire Sassuolo-Lecce alle 19.30 e Lazio-Milan alle 21.45. Per la stacittadina piemontese, è stato scelto Maresca, coadiuvato dagli assistenti Paganessi e Mondin e Valeri come quarto uomo. Al Var c’è invece Irrati, con Lo Cicero come Avar. Massa dirigerà invece la sfida tra i neroverdi ed il Lecce, mentre a Calvarese è stato affidato il match tra le Aquile ed i rossoneri.

Serie A: gli arbitri della 30^ giornata

JUVENTUS – TORINO Sabato 04/07 h. 17.15

MARESCA

PAGANESSI – MONDIN

IV: VALERI

VAR: IRRATI

AVAR: LO CICERO

SASSUOLO – LECCE Sabato 04/07 h. 19.30

MASSA

VALERIANI – BRESMES

IV: RAPUANO

VAR: CHIFFI

AVAR: SCHENONE

LAZIO – MILAN Sabato 04/07 h. 21.45

CALVARESE

PERETTI – BINDONI

IV: GIUA

VAR: ROCCHI

AVAR: CARBONE