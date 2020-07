Serie A, possibile cambio di orari delle partite

La Lega e le pay tv pensano ad un nuovo cambio di orari per le partite di Serie A, che verrebbero suddivise in due fasce orarie differenti

La Serie A potrebbe nuovamente anticipare gli orari delle partite. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le nuove fasce orario sembrerebbero non favorire l’affluenza del pubblico, che verso le 23.00 interromperebbe il collegamento con le partite. Attualmente infatti, sono previste 3 diverse fasce orarie: la prima alle 17.15, seguita da quella delle 19-30, per chiudere alle 21.45. Il fronte pubblicitario e quello della diretta in studio, impongono una distanza di 2 ore e un quarto tra un match e l’altro, in modo da stare nei tempi. Le pay tv e la Lega, vedendo però i risultati scadenti raggiunti, sarebbero favorevoli ad un anticipo di circa mezz’ora dei match a partire da luglio.

Serie A, anche l’Aic favorevole ai nuovi orari

Non sono gli unici a portare avanti quest’idea. Anche l’Aic, con Calcagno subentrato a Tommasi, dimessosi di recente, è favorevole alla modifica degli orari dei match. La soluzione pensata non differisce più di tanto da quella attuale, favorendo sia i giocatori che gli utenti. Si sarebbe pensato a due slot differenti: uno alle 18.45 ed uno alle 21.00, ma c’è ancora chi preferirebbe evitare modifiche aggiuntive. Tra i presunti voti contrari, figura quello di De Siervo, non confermato per ora.

telecamera Serie A Sky Dazn