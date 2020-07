De Ligt: "Il gol nel derby d'andata? Un bellissimo ricordo" - Toro.it

Parla Matthijs De Ligt, autore del gol nel derby d’andata contro il Torino: il difensore della Juventus ha concesso un’intervista a Sky Sport

Matthijs De Ligt ha concesso un’intervista a Sky Sport nel giorno dell’antivigilia del derby tra la sua Juventus e il Torino. Il difensore bianconero ha deciso, con un suo gol, la stracittadina dell’andata. E ritorna così a quella partita: “E’ un bellissimo ricordo, con il mio primo gol. Non era un momento facile per me e quella rete ha dato sollievo a me e alla squadra. Sono migliorato tanto dopo quel giorno e sono diventato quello che sono adesso”.

Sul derby contro il Toro e sulla corsa Scudetto

De Ligt ha poi commentato il prossimo derby, in programma sabato 4 luglio alle 17.15: “Contro il Torino sarà una partita speciale e difficile, contro una buona squadra con buoni giocatori. Non dobbiamo lasciargli occasioni”.

E sulla corsa Scudetto: “La corsa al titolo è molto avvincente con Lazio e Inter. Tutte le gare sono difficili, le nostre avversarie hanno attaccanti forti. Cerco di studiarli prima della gara. L’Inter è una grande squadra ed è dietro solo pochi punti. Ci sono 9 gare e ognuna di queste è importante”.

De Ligt, l’episodio dubbio di Torino-Juventus