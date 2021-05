Sono stati designati gli arbitri della 36a giornata del campionato di Serie A: Torino-Milan è stata affidata a Guida

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per il turno infrasettimanale valido per la 36a giornata di campionato. Torino-Milan è stata affidata a Guida, della sezione AIA di Torre Annunziata, che avrà Preti e Rossi come assistenti e Ghersini IV Uomo. Al VAR ci sarà invece Aureliano, con Lo Cicero come AVAR. Per Cagliari-Fiorentina c’è invece Mariani, con Manganiello al VAR, mentre Massa dirigerà Atalanta-Benevento. Di seguito tutte le designazioni arbitrali valide per la 36a giornata.

Torino-Milan: gli arbitri della 36a giornata

ATALANTA – BENEVENTO h. 20.45

MASSA

PERETTI – BINDONI

IV: DI MARTINO

VAR: DI PAOLO

AVAR: CECCONI

BOLOGNA – GENOA h. 20.45

FOURNEAU

ROCCA – SCARPA

IV: SERRA

VAR: ABISSO

AVAR: COSTANZO

CAGLIARI – FIORENTINA h. 18.30

MARIANI

COLAROSSI – PAGANESSI

IV: MARINI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: GIALLATINI

CROTONE – H. VERONA Giovedì 13/05 h. 20.45

MASSIMI

BERTI – NUZZI

IV: MARCHETTI

VAR: SACCHI

AVAR: DI VUOLO

INTER – ROMA h. 20.45

CHIFFI

IMPERIALE – BRESMES

IV: PRONTERA

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI IORIO

LAZIO – PARMA h. 20.45

DIONISI

SECHI – AVALOS

IV: GIUA

VAR: PICCININI

AVAR: PASSERI

NAPOLI – UDINESE Martedì 11/05 h. 20.45

CALVARESE

VECCHI – PERROTTI

IV: PEZZUTO

VAR: NASCA

AVAR: DE MEO

SAMPDORIA – SPEZIA h. 20.45

MARESCA

FIORE – VONO

IV: AYROLDI

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO

SASSUOLO – JUVENTUS h. 20.45

GIACOMELLI

BACCINI – GALETTO

IV: VOLPI

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI

TORINO – MILAN h. 20.45

GUIDA

PRETI – ROSSI L.

IV: GHERSINI

VAR: AURELIANO

AVAR: LO CICERO