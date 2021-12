Continuano ad aumentare i casi di Covid tra i professionisti, anche i prossimi avversari dei granata vengono colpiti

I granata affronteranno a breve i neroazzurri in campionato e dopo le notizie sulle positività granata arrivano anche quelle dei giocatori atalantini. Con un comunicato ufficiale la società bergmasca ha da poco rivelato le positività di due tesserati di cui però non ha fatto i nomi. Si aggiungono quindi altri due professionisti aitanti altri che in questi giorni di vacanza sono stati contagiati dal covid e ora sono in quarantena.