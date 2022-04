Dopo l’eliminazione dall’Europa League dei nerazzurri è cambiata la data del recupero Atalanta-Torino: non sarà più l’11 maggio

Atalanta-Torino non si recupererà mercoledì 11 maggio, come la Lega aveva inizialmente previsto, ma mercoledì 27 aprile alle ore 20.15. Lo stesso giorno in cui verranno recuperate anche altre tre partite di serie A: Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Bologna-Inter. La variazione, come vi avevamo spiegato questa mattina, è dipesa dall’eliminazione della squadra di Gian Piero Gasperini dall’Europa League: in caso di passaggio del turno contro il Lipsia, i nerazzurri avrebbero dovuto giocare la semifinale giovedì 28 aprile e per questo non sarebbe stato possibile recuperare la partita di campionato il giorno precedente.