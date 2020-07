Bologna-Lecce 3-2, Toro ad un passo dalla salvezza

Il Bologna supera in casa il Lecce per 3-2, il regalo di Mihajlovic al Toro può significare salvezza: ai granata può bastare anche il pareggio

Il Toro è davvero ad un passo dalla salvezza, quella matematica. Come auspicato nei giorni scorsi, infatti, il Bologna di Mihajlovic è riuscito a fare un enorme regalo alla formazione di Longo sconfiggendo, non senza qualche difficoltà di troppo, un Lecce corsaro che nonostante il doppio svantaggio di inizio partita è andato vicinissimo al colpaccio finale. La formazione rossoblu si è infatti portata sul 2-0 nel giro di una manciata di minuti facendosi poi rimontare da un Lecce che in chiusura di primo tempo riapre la sfida trovando poi in piena ripresa il gol del momentaneo 2-2. Il Bologna soffre, rischia di vedersi superare dagli ospiti, a caccia di punti salvezza, ma in chiusura è Barrow a siglare il gol vittoria. Una rete fondamentale per il Bologna ma anche per il Toro che questa sera avrà ben due risultati utili per festeggiare finalmente la salvezza. In caso di successo sulla Spal, infatti, i granata si porteranno a +9 proprio sul Lecce con solo due sfide ancora da disputare. Un vantaggio che impedirà di fatto qualunque tentativo di rientro da parte delle inseguitrici. In caso di pareggio, invece, il vantaggio sarà di “sole” 7 lunghezze che garantiranno comunque al Torino il medesimo risultato: l’aritmetica permanenza in Serie A.