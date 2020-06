Serie A, si aspetta il calendario: il 20 giugno Toro-Parma alle 19.30?

Serie A, attesi i nuovi calendari che andranno dal 20 giugno al 2 agosto. Oltre alle date, cambiano anche le fasce orarie delle partite

20 giugno-2 agosto, queste le date di ripresa e chiusura (se non dovessero esserci imprevisti) del campionato di Serie A 2020. Cresce intanto l’attesa per i nuovi calendari, rivoluzionati a causa del rinvio e la compressione della stagione in un periodo decisamente breve (124 sfide in 43 giorni). Il tour de force a cui saranno sottoposti i club di Serie A, prevede infatti una distribuzione delle giornate diversa da quella a cui siamo abituati: ce ne saranno due a settimana, rispettivamente la domenica ed il mercoledì. Gli anticipi ed i posticipi comporteranno però che si giochi tutti i giorni.

Serie A, ecco i nuovi orari delle partite

Si partirà dai recuperi, con il Toro che sarà impegnato con il Parma, sfida valida per la 25a giornata di campionato. Dal 21 al 23 giugno invece si disputeranno già le sfide valide per la 27a giornata, per riprendere ufficialmente il ritmo. I granata sfideranno l’Udinese. Secondo le indiscrezioni, la prima delle 13 partite che mancano al Torino, si giocherà alle ore 19.30.

Oltre ad i nuovi calendari, sono infatti state inserite delle variazioni per quanto riguarda le fasce orarie delle partite. La stagione estiva che incombe fa aumentare il caldo, rendendo difficile scendere in campo nei soliti orari. I match saranno perciò distribuiti su 3 slot: si comincia alle 17.15 con la fascia pre-serale, per passare poi a quella serale delle 19.30, ed infine alla sfida delle 21.45, serale-notturna.