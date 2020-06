Consiglio Federale, proposta di Cairo bocciata. C’è il sì ad algoritmo e playoff

Se il campionato di Serie A dovesse di nuovo fermarsi si procederà con la media ponderata, se non partirà più avanti con playoff e playout

Era difficile che la proposta dell’Assemblea di Lega di Serie A passasse, e infatti il Consiglio Federale che si è riunito alle 12 ha votato contro la proposta del blocco delle retrocessioni in caso di nuovo stop del campionato. Se la Serie A dovesse partire per poi fermarsi allora la classifica verrà calcolata secondo i criteri della media ponderata. Se invece il campionato non dovesse iniziare, allora si procederà con playoff e playout.

In Serie C tre squadre già promosse

Per quanto riguarda la Serie C, promosse in B il Monza, la Reggina e il Vicenza. Per il resto delle promozioni e per le retrocessioni si procederà con i playoff e i playout. Per chi dovesse rinunciare non sono previste delle sanzioni.

Si ferma invece il campionato femminile: non ripartirà nemmeno la Serie A.