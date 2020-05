Conte: "Convocheremo il mondo del calcio per un vertice sulla ripresa" - Toro.it

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano ha parlato della possibile ripartenza del campionato di calcio

“Convocheremo anche il mondo dello sport e del calcio, insieme al ministro Spadafora, per fare il punto: raccoglieremo le istanze della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro condiviso della ripresa delle attività sportive”. Parole queste del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, pronunciato in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Il premier ha fatto il punto sulla ripresa di tutte le attività lavorative in Italia, dicendosi disposto ad anticipare i tempi della riapertura se le varie regioni presenteranno protocolli di sicurezza validi.

Conte: “E’ giusto che il calcio abbia un confronto col Governo”

Tra le attività che potrebbero tornare alla normalità c’è quindi anche il calcio. “Non ho ancora messo mano al dossier calcio, ma sentiremo e concorderemo – ha spiegato Conte – C’è il ministro, che ha fatto un ottimo lavoro, ma è giusto che tutti gli stakeholders del calcio e dello sport abbiano un confronto col governo ai massimi livelli. Ovviamente tenendo presenti le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico”. In attesa del vertice, domani è in programma l’incontro tra la Figc e il Comitato Tecnico Scientifico: l’argomento della riunione sarà il protocollo della ripresa.