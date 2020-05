Malagò: “Ripresa della Serie A? Questione politica. Un tentativo va fatto”

Le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, sullo sport e la ripresa del calcio, definito come una questione politica

Torna a parlare Giovanni Malagò, presidente del Coni riguardo allo sport ed al calcio, come riporta La Gazzetta dello Sport. “Non metto la bocca in una questione politica come la ripresa della serie A. Penso di avere esercitato il mio ruolo di presidente del Coni. In epoca non sospetta mi sono permesso di dire che il calcio e in particolare la Serie A ha il diritto e il dovere di provare a ricominciare e finire il campionato. Poi ci sono altri soggetti che possono e devono intervenire, vedi il Comitato tecnico-scientifico, se si ritiene che il protocollo non funziona, se ci sono elementi su positività o responsabilità.“. Queste le parole di Malagò, che ha fatto intendere a propria posizione a riguardo.

Malagò: “E’ indispensabile avere un’alternativa”

Il presidente del Coni continua: “Stop? Ho solo detto che se queste cose dovessero succedere, cosa che nessuno si augura, è indispensabile avere un’alternativa per evitare che tutto vada a carte quarantotto.“. E sulle Olimpiadi ed il nuoto: “I Giochi di Tokyo? Per me sono assolutamente al sicuro. Oggi una buona parte degli sport si è rimessa in moto e speriamo il prima possibile di coinvolgere tutti. Federica Pellegrini è il simbolo di quello degli atleti di vertice del nostro Paese. Sul nuoto tutti gli atleti di vertice hanno ricominciato, soprattutto a carattere individuale. Federica è in compagnia di qualche migliaio di atleti che si sono rimessi in moto. Non ci sono state discriminazioni per nessuno.“. Anche lui supporta perciò un tentativo per riportare in vita lo sport. Intanto sul fronte calcio la ripresa si è concretizzata.