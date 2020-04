Ferrero: “Basta parlarsi addosso. Serve dignità”

Il presidente della Sampdoria Ferrero: “Immaginate Gabbiadini che ha avuto il virus: non è una macchina spenta che la riaccendi”

Continua il “dibattito” e il braccio di ferro tra presidenti e società divisi tra coloro che sarebbero disposti a riprendere e finire il campionato e chi come Ferrero, al contrario, non ne vuole sapere e considera conclusa la stagione. Il presidente della Sampdoria, infatti, è tornato a parlare proprio della ripresa del campionato: “Giocare… capite? Immaginatevi Gabbiadini, ha avuto il coronavirus, si è ripreso da poco e devo dirgli magari che a maggio si torna in campo. Non è una macchina, che è spenta e la riaccendi. E che testa avrà per giocare. Chi ci andrà allo stadio? La gente con le mascherine? Basta parlarsi addosso. Affrontiamo questo momento con testa e dignità“

Il presidente della Sampdoria: “La gente muore e noi parliamo di calcio?”

Concetti espressi più volte, nelle ultime settimane, proprio dal presidente Ferrero che non più tardi di una settimana fa aveva rilasciato a Radio Radio una lunga intervista nella quale si chiedeva il senso di tutto questo parlare di ripresa del calcio: “I miei ragazzi stanno tutti bene – aveva dichiarato Ferrero – qualcuno di loro è già uscito, qualcuno è asintomatico però Dio ci ha aiutato anche in questo. Serie A? Qui parlano tutti, ma il problema è: quando ripartirà questa roba?”

“Qualcuno ce lo può dire? No, non lo sa nessuno, tutti parliamo, tutti facciamo filosofia, tutti facciamo teoria, ma nessuno sa niente. C’è gente che muore, combattiamo una guerra che non si vede e parliamo di calcio? Ancora vogliamo parlare di calcio“.