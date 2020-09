Genoa-Torino: oggi si decide se giocare o rinviare la partita - Toro.it

Dopo i 14 casi di positività al Covid-19 riscontrati nel club rossoblù, oggi si terrà un Consiglio straordinario di Lega: Genoa-Torino a rischio rinvio

Nella giornata di oggi si deciderà se Genoa-Torino, in programma sabato 3 ottobre alle ore 18, si potrà giocare o no. Dopo che 14 tesserati del club rossoblù (di cui undici calciatori, tra cui anche Perin e Schone già assenti contro il Napoli) sono risultati positivi al Covid-19, la società ligure ha formalmente chiesto il rinvio della partita: per questo motivo è stato convocato un Consiglio straordinario di Lega dove verrà deciso se sabato al Ferraris Genoa e Torino potranno scendere o no in campo.

“Sappiamo che sopra ogni cosa esiste la regola del buon senso e che in queste condizioni la partita non si può giocare. Noi non possiamo neppure allenarci con quanti sono invece negativi. Vedremo poi di trovare una data del recupero che possa stare bene a tutti” ha dichiarato il presidente rossoblù Enrico Preziosi in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dopo che anche il ds Daniele Faggiano si era espresso a favore del rinvio della partita. Ricordiamo che la positività al Covid-19 di 12 dei 14 tesserati è stata riscontrata nella giornata di lunedì, all’indomani della partita giocata dal Genoa contro il Napoli e persa 6-0.