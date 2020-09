Il ds del Genoa ha anticipato la volontà da parte del Genoa di chiedere il rinvio della gara col Torino per il caso Covid che ha colpito i rossoblù

I 14 casi Covid riscontrati in casa rossoblù potrebbero portare, come già anticipato, al rinvio della partita tra Genoa e Torino. A tal proposito il ds dei liguri, Faggiano, ha confermato al Secolo XIX: “Ora mi spiego il crollo nel secondo tempo… Il rinvio con il Torino? Ora vediamo, penso lo chiederemo: non ci possiamo allenare”.