"Cairo: il Toro", sul web esplode la rabbia dei tifosi granata - Toro.it

Polemiche per il post di presentazione di un evento promosso dalla Gazzetta: Cairo attira (una volta di più) le contestazioni

La cornice sarà quella del Festival dello Sport di Trento, evento annuale organizzato dalla Gazzetta di cui Urbano Cairo – in quanto azionista di maggioranza di Rcs – è editore. Il 9 ottobre prossimo, il presidente del Torino prenderà parte ad un evento a lui dedicato. Un’intervista, nella pratica, che verrà trasmessa in streaming sui canali della Rosea. E fin qui nulla di diverso rispetto a quanto accaduto già nelle edizioni passate del Festival. Eppure la presentazione dell’appuntamento, sui social, ha fatto storcere il naso a molti tifosi granata. A tal punto da costringere la Gazzetta dello Sport – invasa dai commenti negativi – a cambiare il titolo originariamente stabilito. Da “Urbano Cairo: il Toro” a “Cairo: io e il calcio”. Si è voluta attenuare, insomma, parte della pomposità che aveva causato – e continua a causare – polemiche su polemiche.

L’evento-intervista a Cairo e le polemiche dei tifosi

Leggiamola, però, la didascalia che tuttora accompagna l’evento. “Dalle ceneri al ritorno in serie A, fino alla vittoria del derby con la Juve dopo 20 anni. Il presidente Urbano Cairo ci racconta la sua incredibile avventura granata e non solo”.

Inevitabile, la scia di critiche e (facili) ironie. Soprattutto sul derby vinto, che è al singolare non solo per l’unicità dell’evento in sé – ormai comunque risalente a cinque anni fa -, ma proprio perché unica è tale ricorrenza nella quindicinale gestione del patron, che ha visto quel solitario trionfo targato Darmian-Quagliarella immergersi nel mare delle 18 sconfitte in 22 confronti con la Juventus.

CAIRO: IO E IL CALCIO Dalle ceneri al ritorno in serie A, fino alla vittoria del derby con la Juve dopo 20 anni. Il… Pubblicato da La Gazzetta dello Sport su Lunedì 28 settembre 2020 Il post della Gazzetta dello Sport che ha causato le polemiche dei tifosi

La contestazione sul web e nei luoghi di Torino

Ma poi il discorso dei tifosi accorsi in massa per esprimere, sui social, il proprio dissenso, si allarga. Molti sottolineano l’incongruità tra la definizione di incredibile avventura e il momento presente che il Toro sta attraversando, reduce come è da una delle peggiori stagioni degli ultimi vent’anni e sospeso nel limbo di una rivoluzione abbozzata, che non sta trovando sul mercato e in campo i riscontri attesi.

La piazza si conferma scollata dal vertice del club. Cairo, sabato prossimo, sarà contestato nei pressi dal “Grande Torino”, mentre prima dell’Atalanta era comparso un duro striscione firmato dalla Curva Maratona (“Stufi del tuo parlare”, gli hanno scritto gli ultras). Tra i luoghi della città e quelli del web serpeggia il fantasma della protesta. Ha più i funerei contorni di un mucchio di ceneri, che l’abbacinante splendore di una incredibile avventura.