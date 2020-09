Toro, Vojvoda meglio di Murru ma l’esordio non convince

Contro l’Atalanta compito difficile per i due terzini del Torino: Vojvoda fatica ma ci mette personalità, Murru sparisce e non convince

Vojvoda e Murru: due facce di una stessa medaglia che per entrambi non brilla certo come l’oro ma che li pone già su un piano diverso l’uno rispetto all’altro. Almeno dopo la sfida contro l’Atalanta. L’avversario, e questo gli va dato atto, non era certo il più semplice da affrontare: i bergamaschi si sono dimostrati più che all’altezza della situazione confermando che sì, la qualificazione in Champions non è stato solo un caso. Mentre, al contrario, il Torino si è (ri)confermato un cantiere aperto, soffrendo l’offensiva ospite senza riuscire davvero a contrastare la squadra di Gasperini. Soprattutto sulle fasce dove né Vojvoda né Murru hanno brillato. Seppur con qualche differenza.

Vojvoda, personalità e voglia di crescere

L’esordio è probabilmente distante da quello che ci si potrebbe aspettare ma indubbiamente tra i due ad emergere di più è stato senza dubbio Megim Vojvoda. Bloccare le discese atalantine, d’altronde, non è un compito facile ma la personalità e la convinzione del giovane terzino sono saltate immediatamente all’occhio. Le giocate brillanti arrivano solo a tratti, come in occasione del pallone trasformato poi da Belotti nel gol del 2-3, ma qualcosa il kosovaro ha comunque fatto intravedere.

Segnali che almeno fanno filtrare un lieve ottimismo, così come la sua consapevolezza dimostrata nel post-partita: “Devo crescere ancora” ha infatti ammesso il giocatore, consapevole che il suo arrivo in granata lo ha messo davanti ad un calcio, quello italiano, che “è più tecnico e più intenso, c’è ancora tanto da fare e da imparare“. Un calcio al quale, al contrario, Murru dovrebbe già essere ampiamente abituato.

Murru stecca la prima: esordio amaro per il terzino

Ed è proprio quello che ci si aspettava alla vigilia di Torino-Atalanta. Invece, tra i due terzini il veterano sembra il giovane Vojvoda che, seppur non ancora brillante, ha almeno la “scusante” del poco tempo avuto a disposizione (complice anche la chiamata in Nazionale) per adattarsi al meglio alla nuova realtà. Invece, per l’ex Sampdoria l’esordio non poteva essere più negativo.

Non solo non lo si vede praticamente mai in fase di impostazione ma in difesa stecca in maniera decisiva e preoccupante. Suoi, infatti, gli errori in marcatura su Muriel, prima, e su Hateboer poi nelle due occasioni che permettono all’Atalanta di ribaltare il risultato in maniera netta. Insomma, poco e male: e se per Vojvoda, come detto, filtra quanto meno un po’ di ottimismo, sull’altro fronte sembra notte fonda. Serve tempo, predica Giampaolo. Tempo e pazienza perchè i giocatori si adattino al calcio del nuovo tecnico ma soprattutto trovino quella consapevolezza e fiducia nei propri mezzi che potrà, secondo il tecnico, fare davvero la differenza. Non resta che augurarsi che Giampaolo abbia ragione.