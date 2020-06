Toro, anche Rincon in diffida: ora sono in 5 a rischio squalifica - Toro.it

Giudice Sportivo / Alla lista del diffidati del Torino, che già comprendeva Sirigu, Izzo, Lukic e Zaza si è ora aggiunto anche Rincon

Anche Tomas Rincon è ora tra i diffidati del Torino. Il cartellino giallo ricevuto dal centrocampista venezuelano contro il Parma allunga la lista dei giocatori a rischio squalifica della formazione granata, lista che comprende anche Salvatore Sirigu, Armando Izzo, Sasa Lukic e Simone Zaza. Per lo scontro diretto di domani contro l’Udinese, Moreno Longo non dovrà però rinunciare nessun calciatore per via delle sanzioni del Giudice sportivo. Qui di seguito ecco tutti gli squalificati dopo i recuperi della sesta giornata di ritorno.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo i recuperi

Calciatori espulsi

Una giornata a: Borini (Verona), Cigarini (Cagliari)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Ceppitelli (Cagliari), Pasalic (Atalanta), Marlon (Sassuolo)

Allenatori espulsi

Una giornata a: Gasperini (Atalanta)