Giudice Sportivo: Torino e Napoli senza squalificati - Toro.it

Gli squalificati della 26^ giornata di Serie A 2019/2020: per Napoli e Torino nessuna sanzione, buone notizie per Longo e Gattuso

Si affronteranno senza squalificati, Napoli e Torino, che saranno protagoniste dell’anticipo della 26^ giornata di Serie A 2019/2020 in programma al San Paolo il 29 febbraio alle 20.45. Nel consueto referto del Giudice Sportivo, infatti, non compaiono né granata né partenopei. In più il Toro, che nell’ultimo turno non ha giocato a causa del rinvio della sfida contro il Parma, non aveva alcun giocatore appiedato dalla giornata precedente. In totale sono cinque i sanzionati nella massima serie, a cui vanno aggiunti Nandez, Veloso, Murru e Ramirez che hanno ancora da scontare un turno di squalifica, cosa che non hanno potuto fare nell’ultimo fine settimana, caratterizzato dall’allerta per il Coronavirus.

Serie A 2019/2020: gli squalificati per la 26^ giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Dalbert (Fiorentina)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Mancini (Roma), Mateju (Brescia), Mbaye (Bologna), Strefezza (Spal)