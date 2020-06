Inzaghi squalificato: non sarà in panchina in Torino-Lazio - Toro.it

Giudice Sportivo / Il cartellino rosso ricevuto nel finale di Lazio-Fiorentina è costato a Simone Inzaghi una giornata di squalifica. Torino al completo

Domani sera, quando Torino e Lazio si affronteranno, Simone Inzaghi non sarà in piedi davanti alla propria panchina ma sarà seduto in tribuna: il tecnico bianconceleste, che era stato espulso nel finale della partita contro la Fiorentina, è stato infatti squalificato per una giornata dal Giudice sportivo. Nessun calciatore granata né biancoceleste salterà invece la partita per squalifica. In ottica derby, da segnalare che nella Juventus è entrato in diffida Bentancur.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo la 28^ giornata

Calciatori espulsi

Due giornate a: Vlahovic (Fiorentina)

Una giornata a: Lucioni (Lecce)

Allenatori espulsi

Una giornata a: Inzaghi (Lazio)

Simone Inzaghi nel corso di Torino-Lazio, Serie A 2018/2019