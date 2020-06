Torino-Lazio: arbitra Massa, al Var c'è Nasca - Toro.it

Genoa-Juventus sarà invece diretta da Calvarese che, così come Massa, non potrà quindi arbitrare il derby in programma sabato all’Allianz Stadium

Sono stati designati gli arbitri dei due anticipi della 29^ giornata di serie A in programma domani: Torino-Lazio e Genoa Juventus. A dirigere la partita della formazione granata sarà Davide Massa, l’arbitro della sezione di Imperia sarà coadiuvato dagli assistenti Schenone e Longo, dal quarto uomo Abisso e dagli arbitri Nasca e Tegoni che saranno al Var. A dirigere Genoa-Juventus sarà invece Calvarese, che così come Massa, non potrà quindi arbitrare il derby in programma sabato all’Allianz Stadium.

Serie A: gli arbitri della 29^ giornata

TORINO – LAZIO Martedì 30/06 h. 19.30

MASSA

SCHENONE – LONGO

IV: ABISSO

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI

GENOA – JUVENTUS Martedì 30/06 h. 21.45

CALVARESE

PRETI – TOLFO

IV: AURELIANO

VAR: LA PENNA

AVAR: ALASSIO