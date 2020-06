Serie A, la 29^ giornata: c’è Milan-Roma

Serie A, il programma della 28^ giornata di campionato / Apre Juventus-Lecce, la Lazio deve rialzarsi dopo la sconfitta contro l’Atalanta

Il programma della 28^ giornata di Serie A troverà il suo avvio questa sera con l’anticipo tra Juventus e Lecce. Alle 21:45, sul terreno dell’Allianz Stadium i bianconeri, galvanizzati dalla sconfitta della Lazio, cercheranno di mantenere intatto il vantaggio conquistato proprio sulla squadra di Inzaghi mentre il Lecce è alla caccia di punti tanto difficili da conquistare quanto fondamentali per la salvezza. Nella giornata di sabato, invece, saranno 3 le sfide in programma. Alle 17.15 largo allo scontro salvezza tra Brescia, fanalino di coda della classifica a quota 17 punti, e Genoa che di punti ne ha accumulati 25 (gli stessi del Lecce, terzultimo) ma rimane pericolosamente attaccata al treno di quelle che rischiano la retrocessione.

Seri A, la Lazio deve rincorrere

Alle 19:30, invece, tornerà protagonista il Torino di Moreno Longo che, dopo aver invertito la rotta e trovato la prima vittoria della nuova gestione, dovrà dare continuità ai risultati per strappare altri punti salvezza. E questa volta dovrà farlo lontano dalle mura amiche, in casa del Cagliari.

Infine, a chiudere il sabato calcistico ci penserà la Lazio. Lo stop forzato di tre mesi ha di fatto rotto gli equilibri dei biancocelesti, incappati nella prima sconfitta dopo una lunga lista di risultati positivi: 17 vittorie e 4 pareggi conquistati nelle ultime 22 gare disputate. Solo l’Atalanta è stata in grado, in rimonta, di fermare il treno guidato da Inzaghi che questo sabato ospiterà in casa la Fiorentina cercando di rimettersi immediatamente in carreggiata per sfruttare al massimo un eventuale passo falso della Juventus.

Le gare della domenica di campionato

Il ricco programma della domenica di campionato si aprirà alle 17:15 con la sfida tra il Milan e la Roma. Reduci rispettivamente dalle vittorie su Lecce e Sampdoria, le due compagini cercheranno anche questa settimana il miglior risultato possibile per continuare a sperare di agguantare un posto in Europa in vista della prossima stagione. Alle 19:30, invece, saranno 4 i campi su cui si accenderanno i riflettori. Al San Paolo, il Napoli ospiterà una Spal in cerca di risultati che possano permettergli di risalire la china e tentare l’assalto ad una salvezza che sembra ancora difficile. Un discorso che vale anche per la Sampdoria che, ancora troppo vicina alla zona rossa per dormire sonni tranquilli, ospiterà il Bologna. Chi invece può dirsi certamente più sereno è il Verona, 9° in classifica a quota 38 punti e impegnato in trasferta a casa del Sassuolo.

Infine, l’Atalanta, dopo aver sconfitto con una rimonta da urlo la Lazio, andrà a far visita all’Udinese, reduce dalla sconfitta contro il Torino che la obbliga a risalire immediatamente in sella per non essere risucchiata nella zona bassa della classifica. A chiudere il 28° turno di Serie, poi, ci sarà il posticipo delle 21:45 tra Parma e Inter.