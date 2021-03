Giudice Sportivo / Andrea Belotti contro la Sampdoria ha evitato cartellini pesanti, l’unico ammonito è stato Lyanco

Alla ripresa del campionato né il Torino né la Juventus dovranno rinunciare a qualche giocatore per squalifica: nell’ultima giornata di campionato sia i calciatori granata che quelli bianconeri sono riusciti a evitare cartellini pesanti, che avrebbero compromesso la presenza nella stracittadina. Nella squadra di Davide Nicola erano tre i giocatori in diffida contro la Sampdoria: Sasa Lukic, Karol Linetty (entrambi sono rimasti in panchina) e Andrea Belotti. L’unico ammonito è stato Lyanco, che non era in diffida e sarà quindi anche lui a disposizione per il derby.

Giudice Sportivo: le decisioni dopo la 28a giornata

Ecco tutti i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 28a giornata del campionato di serie A.

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Dawidowicz (Verona), Ibanez (Roma), Koulibaly (Napoli), Palacio (Bologna), Petriccione (Crotone), G. Pezzella (Parma), Villar (Roma).