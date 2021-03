Cesare Prandelli ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore della Fiorentina, probabile il ritorno di Iachini

Cesare Prandelli non è più l’allenatore della Fiorentina. L’allenatore, dopo la sconfitta di domenica contro il Milan, ha rassegnato le proprie dimissioni. Probabile il ritorno in panchina, per queste ultime dieci giornate di campionato, di Beppe Iachini, che era stato esonerato lo scorso novembre a causa dei risultati deludenti. Anche sotto la guida dell’ex ct della nazionale la Fiorentina non è riuscita a invertire con decisione la rotta e ora in classifica è un gradino sopra al Torino con 29 punti.