Dazn si è aggiudicata i diritti televisivi per le partite di serie A fino al 2024 con 16 voti favorevoli: tra questi anche quello del Torino

Le partite della serie A per il trienni 2021/2024 saranno trasmesse in esclusiva da Dazn: al termine della riunione di quest’oggi in Lega la piattaforma streaming si è aggiudicata l’esclusiva per l’Italia della messa in onda di tutte le partite di serie A con 16 voti favorevoli (tra cui quello del Torino) su 20. Gli unici club contrati all’assegnazione dei diritti tv a Dazn sono stati Crotone, Genoa, Sampdoria e Sassuolo. L’offerta della piattaforma streaming, superiore a quella di Sky, è stata di circa 840 milioni di euro a stagione. In ogni giornata di campionato, tutte e 10 le partite saranno quindi trasmesse in diretta su Dazn ma per Sky c’è ancora una piccola porta aperta: 3 match per ogni turno di campionato potranno essere trasmessi in diretta da un’altra emittente televisiva. Sky ha fatto un’offerta di 70 milioni a stagione per questo pacchetto: c’è tempo fino a lunedì per prendere una decisione.