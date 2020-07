Zaza squalificato: salterà l’Inter

Il Giudice sportivo: Simone Zaza, entrato in diffida contro il Napoli, salterà la sfida con l’Inter, per aver preso un giallo contro il Brescia

Contro il Brescia, Simone Zaza ha conquistato il quinto cartellino giallo della stagione. Entrato in diffida contro il Napoli, è riuscito a resistere per due sfide, crollando alla terza. Sarà perciò l’unico assente del Toro nel match contro l’Inter, in programma per lunedì 13 luglio alle ore 21.45. I neroazzurri, per ora senza squalificati, giocheranno questa sera contro il Verona. Tra le sanzioni assegnate, anche la squalifica a Sinisa Mihajlovic, contornata da una multa del valore di 15.000 euro per aver contestato con toni accesi l’arbitro durante la sfida con il Sassuolo.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 31^ giornata

Ecco tutti i calciatori squalificati dal Giudice sportivo.

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Cristante (Roma), Denswil (Bologna), Duncan (Fiorentina), Mkhitaryan (Roma), Zaza (Torino).