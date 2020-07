Mihajlovic attacca Sky: "La trasmissione col marito della Parodi è una vergogna" - Toro.it

Mihajlovic durissimo nei confronti di Caressa e Sky: “Domenica non si è detto nulla sul Bologna, sembrava Inter Channel. Questo non è giornalismo”

Prima, a una decina di minuti dalla fine Bologna-Sassuolo, Sinisa Mihajlovic se l’è presa con arbitro e quarto uomo facendosi espellere. Poi, nel post partita, ai microfoni di Sky ha attaccato Fabio Caressa e la trasmissione che conduce, Sky Calcio Club. Una serata tutt’altro che serena per l’allenatore serbo. “Prima cosa: non voglio nessuna domanda – ha esordito quando si è presentato ai microfoni dell’inviato al Dall’Ara per commentare il ko del suo Bologna – Seconda cosa: Abbiamo perso meritatamente, hanno giocato meglio e sono più forti di noi. Sono stato espulso giustamente perché ho mandato l’arbitro a quel paese, mi sono rotto le scatole di essere la squadra più ammonita del campionato. Sembriamo dei killer, abbiamo i ragazzini in campo, forse è più facile ammonire loro che un giocatore affermato”.

Mihajlovic: “Nessuno ha fatto i complimenti al Bologna”

Poi è arrivato l’attacco a Sky Calcio Club e a Fabio Caressa: “Terza cosa: domenica abbiamo vinto con l’Inter, ho visto la trasmissione, quella con il marito di Benedetta Parodi (Fabio Caressa, ndr), Bergomi e gli altri. Non si è mai detto nulla sul Bologna, si è parlato mezz’ora dell’Inter, sembrava Inter Channel! Nessuno ha fatto i complimenti al Bologna, è una vergogna. Questo non è giornalismo”.

