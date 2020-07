Giudice sportivo, Bonifazi salta Spal-Torino

Nessuno squalificato tra i granata: Lyanco e Verdi entrano in diffida. Le decisioni del giudice sportivo per la 35^ giornata della Serie A 2019/2020

Nessuno squalificato, tra le fila del Torino, in vista del match contro la Spal: Longo potrà infatti contare su tutti gli effettivi ma i granata dovranno fare attenzione ai cartellini. I gialli rimediati nella sfida contro il Verona, infatti, costano caro a Lyanco e Verdi che entrano in diffida. Dall’altra parte, invece, sarà Bonifazi a doversi accomodare in tribuna: il giocatore è stato infatti espulso, come si legge sul comunicato del Giudice Sportivo, “per avere, al 40° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto una critica irrispettosa al direttore di gara“. Oltre ad una giornata di squalifica, il gesto costa a Bonifazi una multa di 5000 euro. Di seguito tutte le decisioni del Giudice sportivo in vista della prossima giornata di campionato.

Serie A 2019/2020, gli squalificati per la 36^ giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Bonifazi (Spal)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Barella (Inter) Brugman Duarte (Parma), Castrovilli (Fiorentina), Colley (Sampdoria), Lerager (Genoa), Sabelli (Brescia), Vieira Nan (Sampdoria)