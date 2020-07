Serie A, Milan-Atalanta apre la 36^ giornata di campionato

La presentazione della 36^ giornata di Serie A / Accesissima la lotta salvezza: il Lecce è ospite del Bologna, per il Genoa c’è l’Inter

Si aprirà questa sera la 36^ giornata del campionato di Serie A che vedrà il Milan di Pioli, fresco di conferma alla guida dei rossoneri, affrontare l’Atalanta che nel girone di andata inflisse un pesantissimo 5-0 ai milanisti. Un inizio col botto, dunque, che vedrà di fronte due delle formazioni più in forma di questo periodo ed entrambe alla caccia di punti che confermino i rispettivi piazzamenti europei. Ma la 36^ giornata sarà ancora una volta decisiva soprattutto per la salvezza. Vediamo dunque quali sono le sfide che impegneranno, in questo turno, le formazioni in lotta per non retrocedere.

Serie A, la lotta salvezza

Due posti su tre, in tema retrocessione, sono ormai stati occupati: Brescia e Spal sono infatti matematicamente retrocesse e affronteranno rispettivamente, in questo turno, il Parma e il Torino. E proprio il Toro, invece, dovrà giocarsi il tutto per tutto contro i ferraresi. I granata sono ad un passo dalla matematica salvezza ma domenica dovrà strappare a tutti i costi un successo.

Sperando anche nel risultato favorevole di Lecce-Bologna. I salentini, dal canto loro, sono in piena lotta per abbandonare il terzultimo gradino della classifica ma in caso di Ko, sarà la formazione di Mihajlovic ad offrire ai granata l’aritmetica permanenza in Serie A sul piatto d’argento. Per quanto riguarda il terzultimo posto, poi, resta in piena corsa per la salvezza anche il Genoa che sarà impegnata nella difficile sfida casalinga contro l’Inter.

Le altre sfide dalla 36^ giornata

A completare il quadro delle sfide della 36^ giornata, poi, ci sarà anche il Napoli, impegnato al San Paolo contro il Sassuolo mentre il Cagliari affronterà l’Udinese reduce dalla vittoria contro la Juventus. Una Juventus che ha dovuto rimandare la festa scudetto e che affronterà la Sampdoria.

A festeggiare, invece, è stata la Lazio che ha raggiunto ufficialmente la qualificazione alla Champions grazie alla vittoria contro il Cagliari. I biancocelesti saranno ospiti del Verona mentre la Roma all’Olimpico ospiterà la Fiorentina. Di seguito il programma completo della 36^ giornata di campionato.

Venerdì 24 luglio

Milan-Atalanta ore 21.45

Sabato 25 luglio

Brescia-Parma ore 17:15

Genoa-Inter ore 19:30

Napoli-Sassuolo ore 21:45

Domenica 26 luglio

Bologna-Lecce ore 17:15

Cagliari-Udinese ore 19:30

Roma-Fiorentina ore 19:30

Spal-Torino ore 19:30

Verona-Lazio ore 19:30

Juventus-Sampdoria ore 21:45