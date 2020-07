Serie A, le designazioni arbitrali della 36^ giornata di campionato

Le designazioni arbitrali per la 36^ giornata di Serie A 2019/2020: per Genoa-Inter c’è Massa. Apre Doveri, con Milan-Atalanta

L’AIA ha reso note le designazioni per la 36a giornata di campionato, che si aprirà venerdì 24 luglio con Milan-Atalanta, affidata a Doveri, con Manganiello come IV uomo e Mariani al VAR. A Massa Genoa-Inter, che interessa i granata in lotta con i rossoblu per la salvezza, con Irrati al Var e Liberti come Avar. Di seguito tutte le designazioni arbitrali.

Serie A, gli arbitri della 36^ giornata

Venerdì 24 luglio

MILAN – ATALANTA Venerdì 24/07 h. 21.45

DOVERI

SCHENONE – VIVENZI

IV: MANGANIELLO

VAR: MARIANI

AVAR: RANGHETTI

Sabato 25 luglio

BRESCIA – PARMA Sabato 25/07 h. 17.15

MAGGIONI

PAGANESSI – VONO

IV: ABBATTISTA

VAR: ORSATO

AVAR: TOLFO

GENOA – INTER Sabato 25/07 h. 19.30

MASSA

PRETI – MANGANELLI

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: LIBERTI

NAPOLI – SASSUOLO Sabato 25/07 h. 21.45

AURELIANO

BOTTEGONI – BRESMES

IV: PEZZUTO

VAR: NASCA

AVAR: LONGO