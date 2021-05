Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare valide per la 35^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021

Uno squalificato per parte: in vista del prossimo turno che vedrà il Torino ospitare il Milan nel match in programma mercoledì sera al Grande Torino con fischio di inizio alle 20:45, i granata dovranno fare a meno di Nkoulou che contro il Verona ha raggiunto il 5° cartellino giallo e, già diffidato, dovrà quindi saltare il match contro i rossoneri. Per quanto riguarda gli avversarei di giornata, invece, la squadra di Pioli dovrà invece rinunciare a Saelemaekers. Di seguito tutte le decisioni del giudice sportivo per la 35^ giornata di campionato.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 35^ giornata

Giocatori espulsi

Una giornata di gara a: Pereira (Lazio).

Giocatori non espulsi

Una giornata a: Nkoulou (Torino), Lucas Leiva (Lazio), Ricci (Spezia), Saelemaekers (Milan), Schiattarella (Benevento).