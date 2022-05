Giudice sportivo / Oltre che Lukic, sono stati fermati per un turno anche Stojanovic e Verre, espulsi contro il Torino

Sasa Lukic sarà costretto a saltare Torino-Napoli. Il centrocampista serbo è stato fermato per una giornata dal Giudice sportivo a causa del cartellino giallo ricevuto nel primo tempo della partita contro l’Empoli, che tanto ha fatto arrabbiare Ivan Juric (l’allenatore è stato ammonito per proteste). Ecco tutti i calciatori fermati per un turno dal Giudice sportivo.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo la 35a giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Stojanovic, Verre (Empoli)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Lukic (Torino), Provedel (Spezia)