Giudice Sportivo / Solo due calciatori squalificato dopo l’ultimo turno di campionato: sono Caldirola del Benevento e Linetty del Torino

Karol Linetty non ci sarà sabato contro lo Spezia, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Il cartellino giallo rimediato ieri contro il Milan, all’inizio del secondo tempo, ha fatto scattare per il centrocampista polacco l’automatico turno di squalifica che arriva dopo aver collezionato cinque ammonizioni in campionato. Linetty, insieme a Caldirola del Benevento, è l’unico calciatore a essere stato fermato per un turno dal Giudice sportivo.

Giudice Sportivo: gli squalificato dopo la 36a giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Caldirola (Benevento)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Linetty (Torino)