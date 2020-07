Giudice Sportivo, Lyanco e Meité saltano il Bologna

Le decisioni del Giudice Sportivo per la 37^ giornata di campionato / Stagione finita per Lyanco e Meité, nessuno squalificato nel Bologna

Si è ufficialmente chiusa la stagione al Torino di Lyanco e Meité che con il giallo rimediato ieri contro la Roma si sono giocati la possibilità di disputare l’ultima gara di campionato contro il Bologna. I due granata, già diffidati, infatti, sono stati squalificati per un turno dal Giudice Sportivo che, al contrario, non ha dovuto prendere provvedimenti nei confronti dei giocatori del Bologna. Tutti arruolabili, dunque, gli uomini di Mihajlovic. Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo in relazione alle sfide della 37^ giornata di campionato.

Serie A 2019/2020, gli squalificati della 37^ giornata

Giocatori non espulsi

Una giornata a: Ghezzal (Fiorentina), Berszynski (Sampdoria), Lyanco (Torino), Mancini (Roma), Meité (Torino), Obiang (Sassuolo), Papetti (Brescia), Paz (Lecce), Pjanic (Juventus), Rebic (Milan), Rog (Cagliari),