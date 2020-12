Giudice Sportivo: Morata squalificato per due turni, salta il derby - Toro.it

Giudice Sportivo / Alvaro Morata è l’unico calciatore a saltare il derby per squalifica, Tomas Rincon era in diffida ma non ha preso gialli

Non salterà solamente il derby contro il Torino, ma anche quella successiva contro il Genoa: Alvaro Morata è stato infatti squalificato per due giornate dal Giudice sportivo “per avere al termine della gara, sul terreno di gioco, rivolto al Direttore di gara un’espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo”. Sarà l’unico calciatore a saltare per squalifica il derby della Mole. In casa Torino contro la Sampdoria non sono arrivate ammonizioni pesanti, Tomas Rincon resta l’unico granata in diffida.

Giudice Sportivo: gli squalificato dopo la 9a giornata

Calciatori espulsi

Due giornate a: Morata (Juventus)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Arslan (Udinese), Schiattarella (Benevento)