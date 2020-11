Torino, la classifica aggiornata: scappano Bologna e Udinese - Toro.it

I risultati della 9^ giornata di Serie A 2020/2021: attesa per il Genoa, perde ancora la Fiorentina. Colpo dell’Udinese in casa della Lazio

Ancora incompleta ma già leggibile, la nuova classifica di Serie A dopo la 9^ giornata. Il Torino – ancora terzultimo a 5 punti – attendeva i risultati di alcune dirette concorrenti nella zona calda, prima di concentrarsi sulla sfida contro la Sampdoria di lunedì 30 novembre (ore 18.30). Se ieri era stato sorprendente il punto colto dal Benevento nella sfida contro la Juventus, alle 12.30 il colpo l’ha fatto l’Udinese: con un 3-1 secco, i friulani hanno espugnato il campo della Lazio, portandosi a quota dieci punti e ad un tranquillo tredicesimo posto. La Fiorentina, invece, ha perso ancora. Sul campo del Milan capolista, i toscani sono andati sotto per 2-0 nel primo tempo e non si sono rialzati. Restano così a 8 punti: il Toro, vincendo, potrebbe raggiungerli.

Vince il Bologna: il Crotone non aggancia il Toro

Il Bologna ha battuto in casa il Crotone per 1-0, con gol decisivo dell’ex granata Soriano. Così i felsinei di Mihajlovic sono scappati a quota 12 punti, mentre i Pitagorici sono rimasti alle spalle del Toro, ultimi in classifica con due sole lunghezze. Alle 18, il primo posticipo tra Cagliari e Spezia metterà di fronte due squadre non troppo lontane da quella di Giampaolo: i rossoblu hanno 10 punti, i liguri 9. Per questo la sfida è da seguire. Così come sarà cruciale il risultato di Genoa-Parma, la partita che prenderà il via alle 20.45 di domani, poco dopo il fischio finale di Torino-Sampdoria. Il Grifone è, come i granata, a quota 5 punti, mentre i ducali sono a 6, ai margini della zona retrocessione.