Morata espulso a Benevento: salterà il derby

Cartellino rosso per Alvaro Morata a Benevento, dopo il fischio finale: l’attaccante della Juventus non ci sarà contro il Torino

Un cartellino rosso per proteste, appena dopo il fischio finale di Benevento-Juventus: Alvaro Morata per questo motivo sarà squalificato e salterà il derby in programma sabato prossimo all’Allianz Stadium. Contro il Torino, dunque, lo spagnolo non ci sarà: nervoso a causa di un rigore, a suo dire, che andava concesso, ha pagato la rabbia e qualche parola di troppo su cui l’arbitro ha scelto di non passare sopra.