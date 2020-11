Serie A, la 9^ giornata di campionato: big match tra Napoli e Roma

La presentazione della 9^ giornata di Serie A / Il Milan ospita la Fiorentina, in apertura lo scontro da alta classifica tra Sassuolo e Inter

Tre sono i punti che li separano in classifica, 90 i minuti che potrebbero riunirli al secondo posto alle spalle del Milan: ad aprire la 9^ giornata del campionato di Serie A saranno Sassuolo e Inter. Questo pomeriggio (fischio di inizio alle 15) i neroverdi cercheranno l’ennesima impresa di questo inizio di stagione contro un’Inter reduce dalla rimonta interna della scorsa settimana contro il Toro. Tre punti che potrebbero permettere alla squadra di De Zerbi di allungare (almeno momentaneamente) su una Roma che insegue ad appena una lunghezza, o che, al contrario, potrebbero garantire proprio all’Inter di Conte di guadagnare il secondo posto a pari punti con il Sassuolo. Uno scontro diretto, insomma, che infiammerà questo inizio di Serie A caratterizzato anche dal ricordo di Diego Armando Maradona. Alle 18, poi, la Juventus farà visita ad un Benevento che la settimana scorsa ha avuto la meglio sulla Fiorentina mentre in serata (20:45) toccherà all’Atalanta ospitare il Verona.

Da Milan-Fiorentina a Napoli-Roma

La domenica calcistica, invece, si aprirà con il consueto anticipo dell’ora di pranzo che vedrà protagoniste Lazio e Udinese. A seguire, alle 15, il Crotone cercherà di staccarsi dall’ultimo posto in classifica affrontando in trasferta il Bologna di Sinisa Mihajlovic mentre la Fiorentina sarà alle prese con la difficile trasferta di San Siro contro il Milan. Da un lato, i rossoneri punteranno a mantenere la vetta solitaria della classifica mentre dall’altro i viola tenteranno il colpaccio per regalare a Cesare Prandelli la sua prima vittoria dal suo ritorno sulla panchina fiorentina.

Alle 18, invece, spazio a Cagliari-Spezia mentre in serata i riflettori si accenderanno sul big match di giornata: Napoli-Roma. I partenopei dovranno cancellare la brutta prestazione contro il Milan della settimana scorsa e le polemiche che ne sono seguite mentre i giallorossi cercheranno di mantenersi attaccati al duo di testa.

Serie A, i posticipi del lunedì

A chiudere la 9^ giornata del campionato di Serie A, infine, ci penseranno i posticipi del lunedì sera. Alle 18:30 il Torino di Giampaolo dovrà obbligatoriamente ritrovare la condizione mostrata nel primo tempo contro l’Inter per strappare il massimo risultato possibile in casa con la Sampdoria mentre alle 20:45 saranno Genoa e Parma a mandare in soffitta il turno. Di seguito il calendario del weekend calcistico:



Sabato 28 novembre

Sassuolo-Inter ore 15

Benevento-Juventus ore 18

Atalanta-Verona ore 20:45

Domenica 29 novembre

Lazio-Udinese ore 12:30

Bologna Crotone ore 15

Milan-Fiorentina ore 15

Cagliari-Spezia ore 18

Napoli-Roma ore 20:45

Lunedì 30 novembre

Torino-Sampdoria ore 18:30

Genoa-Parma ore 20:45